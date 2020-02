Contre le réchauffement climatique, Jeff Bezos crée un «fonds pour la terre»

Jeff Bezos a annoncé lundi 17 février la création d'un « fonds Bezos pour la terre » destiné à lutter contre le changement climatique. Il sera doté d'une somme initiale de 10 milliards de dollars, issue de la fortune personnelle du président d’Amazon. Une annonce qui intervient alors que la firme est critiquée pour sa politique environnementale.

Dix milliards de dollars, c'est une grande somme, mais pour Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, cela représente moins de 8% de sa fortune estimée à 130 milliards de dollars. Son « fonds pour la terre » doit permettre de financer des scientifiques, des militants, des ONG et « tout effort qui offre une réelle possibilité d'aider à préserver et à protéger le monde naturel », a indiqué Jeff Bezos.

« Nous pouvons sauver la terre », soutient le milliardaire, qui plaide pour une action collective des entreprises, des États, des organisations mondiales mais aussi des simples particuliers. Ses premières subventions devraient être octroyées cet été.

Une réponse aux critiques

Cette annonce survient moins d'un mois après que plus de 300 employés d'Amazon ont collectivement publié des critiques contre leur groupe, en réclamant notamment un engagement plus ambitieux en faveur de l'environnement.

Le géant du e-commerce est en effet souvent mis en cause pour son empreinte carbone. Ses immenses fermes de serveurs utilisées pour le stockage des informations dématérialisées, le fameux cloud, consomment également énormément d'énergie. Sans oublier ses livraisons rapides à travers le monde grâce auxquelles le groupe a bâti son succès. Un système qui repose sur un énorme réseau logistique de transport routier et qui génère beaucoup de gaz à effet de serre.