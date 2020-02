Airbus veut supprimer 2300 postes dans la défense et le spatial

À cause des déboires de l'A400M, Airbus avait dû l'an dernier renflouer sa branche Défense et Espace à hauteur de 1,2 milliard d'euros. R. Nicolas-Nelson / AFP

Texte par : RFI Suivre

Airbus a beau être numéro un mondial de l'aviation, le géant européen connaît parfois des baisses de régime. Alors que la branche civile bat cette année des records, ce n'est pas le cas de la branche « défense et espace » qui envisage de supprimer 2 300 postes dont la majorité en Allemagne. En cause, des carnets de commandes peu fournis et le report de plusieurs contrats.