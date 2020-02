Le coronavirus affole les bourses

Wall Street a lourdement chuté jeudi 27 février, le Dow Jones s'effondrant de près de 1 200 points, dans un marché affolé par la propagation du coronavirus dans le monde. REUTERS/Brendan McDermid

Texte par : David Baché

L'affolement touche les bourses du monde entier depuis environ une semaine en raison de la crise du coronavirus. Tous les indices s'écroulent. Ce vendredi 28 février au matin, les bourses de Paris, Londres, Francfort, Milan ou encore Madrid ont ouvert en baisse. Les pertes sont vertigineuses. Plus de 3 %, tout comme à Shanghai et Tokyo qui ont clôturé la semaine avec des chutes de plus de 3 %.