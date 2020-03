Exposition universelle 2020: Dubaï attend quinze millions de visiteurs

Le coup d‘envoi de l‘Expo 2020 de Dubaï sera donné le 20 octobre 2020. Pour la première fois, un événement d‘une telle ampleur sera organisé au Moyen-Orient. Les organisateurs espèrent 25 millions de visites en six mois, dont environ 15 millions de visiteurs uniques. En coulisse, on s‘active pour les derniers préparatifs. C‘est notamment le cas sur le chantier du pavillon France.

avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

Dernière ligne droite avant le début de l‘Exposition universelle de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Malgré les craintes exprimées par certains sur l‘approvisionnement de matériaux depuis la Chine en raison de l‘épidémie de coronavirus, le chantier du pavillon France avance à grands pas.

Son commissaire général, Érik Linquier, est venu constater les évolutions de son chantier sur place : « C‘est vrai qu’on a eu comme tout le monde quelques inquiétudes sur les approvisionnements. Il se trouve que notre chance, mais qui est aussi un choix, c’est qu’on fait beaucoup d‘approvisionnement local. Notamment toute la structure métallique vient des Émirats. »

« Lumière, lumières »

Le pavillon qui devrait être livré pour la mi-septembre 2020 est construit selon le thème « Lumière, lumières ». La compagnie des expositions françaises a souhaité lui donner une forte dimension durable et environnementale. Plus de 80% de l’énergie consommée sera produite par le Pavillon France lui-même, notamment grâce aux panneaux photovoltaïques sur sa façade et sur la toiture.

« Je pense que c‘est un message très fort qu’on essaye de porter. Cette logique environnementale n‘est pas contradictoire avec les enjeux de développent économique. Au contraire, les deux peuvent constituer un ensemble qui est plutôt positif », continue Érik Linquier.

Un pavillon entièrement réutilisable

À la fin de l‘exposition, le pavillon France pourra être démonté et entièrement réutilisable. « Il n‘y a rien de conclu. On a plusieurs pistes, plusieurs discussions. Je dirai que ça peut se faire indifféremment en France ou aux Émirats », indique encore Érik Linquier. Rendez-vous le 20 octobre 2020 poursix mois d‘exposition.