Les chauffeurs Uber sont des salariés pour la justice française

La Cour de cassation a jugé mercredi 4 mars 2020 que le statut de travailleur indépendant d'un chauffeur était «fictif» et qu'il devait donc être considéré comme un salarié. REUTERS/Brendan McDermid

la Cour de cassation a reconnu mercredi 4 mars le lien de subordination qui unissait Uber et un chauffeur. La plus haute juridiction française requalifie donc le contrat d'un ancien chauffeur Uber en contrat de travail. Une décision qui doit faire jurisprudence et qui redonne de l'espoir aux centaines d'autres chauffeurs qui réclament cette même requalification devant les prud'hommes.