Riyad et Moscou s'engagent dans une guerre du pétrole sur fond de coronavirus

Une vue des champs de pétrole d'Abqaïq appartenant à la société Aramco en Arabie saoudite. Fayez Nureldine / AFP

Texte par : RFI Suivre

Alors que le coronavirus a réduit l'activité économique mondiale et provoque une baisse des prix du baril, l'Arabie saoudite et la Russie se sont lancées dans un affrontement sans merci. Lundi 9 mars, les cours avaient connu leur pire chute depuis près de trente ans, plongeant de près de 25%. Aujourd'hui, de nouvelles annonces agressives côté saoudien, et des déclarations provocatrices côté russe, font à nouveau plonger les cours.