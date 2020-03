Coronavirus: la décision de Donald Trump fait chuter les bourses mondiales

La décision du président américain de suspendre les vols européens vers les usa pour trente jours en raison du coronavirus accélère la débandade sur les marchés financiers.

Paris, Londres, Francfort, Bruxelles, Milan et Madrid... Les bourses européennes perdent toutes plus de 5 % à la mi-journée. À Paris, le Cac 40, l'indice vedette qui était a 6 000 points en début d'année, s'approche désormais des 4 300. Une chute de près de 30 % en à peine deux mois. C'est un véritable krach, encore renforcé avec la décision américaine d’interdire pour un mois les vols en provenance de l'Europe.

Les bourses asiatiques avaient cette nuit enclenché le mouvement avec une perte de 4,4 % à Tokyo et 3,6 % à Hong Kong. Les marchés pétroliers sont eux aussi en berne avec une baisse de 5 % du cours du brut, à 34 dollars le baril.

Le secteur aérien en passe d'être sinistré

En Europe les valeurs du secteur aérien et de l'hôtellerie plongent littéralement. Air France perd plus de 10 %, Airbus 8 %, Luftansa et British Airways tous deux 11% en moins. Le secteur aérien va être sinistré par ce ralentissement des déplacements. Accord, le géant de l'hôtellerie perd 6 %.

Les valeurs bancaires sont elle aussi en forte chute, dans l'attente des décision de la banque centrale européenne pour aider les entreprises. Décisions qui devraient être annoncée à la mi-journée ce jeudi.

L'onde de choc est donc mondiale et les investisseurs cèdent à la panique. Les bourses mondiales ont besoin de signaux rassurant. Or pour l'instant, c'est exactement l'inverse qui se produit.

