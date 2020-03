Coronavirus: détresse persistante des marchés mondiaux, insensibles aux milliards déployés

En dépit des milliards promis par les grandes puissances pour soulager l'économie mondiale face à la crise du coronavirus, rien ne semblait pouvoir enrayer mercredi la spirale baissière des marchés. REUTERS/Olivia Harris

Texte par : David Baché

Il y avait pourtant eu un rebond mardi, mais les annonces de la Réserve fédérale américaine et les dispositifs de plus en plus drastiques mis en place à travers le monde pour lutter contre la pandémie de coronavirus et contre ses conséquences économiques n’auront pas rassuré longtemps les marchés. Pour la énième fois, les bourses mondiales ont encore chuté mercredi. Les pertes, depuis le début de la crise, sont colossales.