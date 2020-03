Un mois de confinement signifie une perte de 3 points de PIB, selon l'Insee

L'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a livré ses premières évaluations. L'activité de la France, confinée depuis 10 jours, s'est réduite d'environ un tiers.

L'Insee a comparé l'estimation de l'activité de cette semaine de confinement à celle d'une semaine normale. En ce moment, la baisse serait donc de 35 %. Comme un reflet de cette perte d'activité, la consommation des ménages français s'est effondrée d'autant. Principale victime, l'industrie manufacturière : -60%. Et toutes les filières ne sont pas logées à la même enseigne : plus d'achat ou presque de véhicules et d'articles d'habillement, pendant que le secteur pharmaceutique tire son épingle du jeu.

Participent également à cette chute, les services marchands. Or, ce sont eux qui composent la plus grande part du produit intérieur brut français. Dans leur ensemble, leur ralentissement se situe dans la lignée de la moyenne globale, mais si l'on exclut les loyers, la chute atteint 55% ! Pour entrer dans le détail, les Français continuent à payer télécommunication et assurances, mais ne peuvent plus aller au restaurant ou autres lieux de loisirs.

Tout ça amène l'Insee à évaluer le coût d'un mois de confinement à 3 points de PIB annuel. L'Insee prévient : ces analyses sont susceptibles d'être révisées.

