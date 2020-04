La Corona mise en bière par le Covid-19?

Le brasseur mexicain Grupo Modelo, qui commercialise notamment la bière Corona, a annoncé jeudi la suspension de ses activités, face à la propagation de la pandémie de coronavirus.

« Nous sommes en train de réduire la production de nos usines au strict minimum, pour conserver sans dommages nos installations et permettre une reprise de nos activités à l'avenir », a déclaré le plus grand brasseur du Mexique dans un communiqué. La suspension du processus de production et de commercialisation des bières du groupe (notamment Corona, Pacifico et Modelo) sera effective dimanche, a-t-il ajouté.

Cette mesure vise selon l'entreprise à se mettre en conformité avec un décret pris par le gouvernement mexicain le 31 mars, qui ordonne la suspension des activités non essentielles dans le pays jusqu'au 30 avril. Il prévoit toutefois des exceptions pour les secteurs clés de l'économie, comme l'agroalimentaire.

Ruée sur les étals de bière

Grupo Modelo a donc précisé que si les autorités confirmaient le caractère essentiel de la bière, l'entreprise était prête à mettre en oeuvre un plan de continuité de sa production, avec 75% de son personnel travaillant à distance. L'autre grand brasseur mexicain, Heineken - qui commercialise notamment les marques Tecate et Dos Equis -, pourrait suspendre ses activités vendredi, selon des informations du journal Reforma, qui n'ont pas été confirmées par l'entreprise.

Mercredi, le gouvernement de l'État du Nuevo Leon (nord), où se trouve le siège d'Heineken au Mexique, a déclaré que la production et la distribution de bière dans l'État ne devait pas être considéré comme une activité essentielle. Une annonce qui avait provoqué une ruée sur les étals de bière. Cinquante personnes sont décédées à ce jour du nouveau coronavirus au Mexique.

La question de savoir si l'alcool est une denrée de première nécessité en temps de coronavirus fait débat dans le monde. Si certains pays l'ont interdit, craignant notamment une augmentation de la violence familiale, d'autres ont choisi de laisser ouverts les magasins spécialisés. Pour des raisons économiques, sanitaires ou parce qu'un verre peut aider à supporter le confinement, qui touche à des degrés divers un humain sur deux à travers la planète.

