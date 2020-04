Coronavirus: les défaillances d'entreprises devraient bondir de 25% cette année, selon Coface

Le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire, le 9 mars 2020 à Paris. ERIC PIERMONT / AFP

Texte par : RFI Suivre

La semaine a commencé dans le vert sur les marchés. L'espoir de voir l'Europe se diriger vers un possible pic du coronavirus redonnant de l'énergie aux investisseurs. Mais l'atmosphère reste très fébrile. Et les difficultés économiques sont loin d'être écartées. Coface s'attend d'ailleurs à une hausse de 25% des défaillances d'entreprises dans le monde sur un an.