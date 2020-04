Coronavirus en France: la CFDT appelle à la grève à Amazon

La poursuite de certaines activités et les conditions de travail font débat depuis le début du confinement dans plusieurs secteurs d'activité. Amazon est particulièrement pointé du doigt. Un syndicat a lancé un appel à la grève à partir de ce mercredi.

Publicité Lire la suite

La CFDT ne voyait plus d'autres solutions que la grève après des discussions infructueuses à ses yeux avec la direction. « Amazon n'a pas voulu discuter des moyens de protections des salariés, que ce soit les gants, le gel hydroalcoolique ou encore la distanciation sociale mais aussi éventuellement de la mise en place de l'activité partielle de ses employés puisque de toute façon la distanciation sociale n'est pas possible en l'état si on laisse tout le monde travailler », explique Adrien Guellec, secrétaire national CFDT services.

Amazon assure avoir renforcé ses mesures de sécurité que des volontaires sont chargés de faire respecter. Le groupe joue la carte de l'humilité et souligne que les recommandations évoluent souvent. Le geant du web dit aussi accueillir favorablement toutes les recommandations de l'inspection du travail. Mais la CFDT n'est toujours pas satisfaite.

SUD-Solidaires n'appelle pas à la grève et frappe plus fort en demandant à la justice de fermer six sites. Une action nécessaire explique Laurent Degousée, co-délégué de SUD-Commerce. « Il n'y a pas d'autre choix pour que cette affaire cesse et que l'on ait pas davantage de malades.Pour le mieux, on demande efffectivement cette fermeture au moins pour un certain temps ou effectivement le juge à la possibilité de limiter de manière drastique le nombre de personnel sur le site », détaille-t-il.

Laurent Degousée espère que la justice se prononcera rapidement. Si possible avant le week-end.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner