Coronavirus: le « travailler plus » du Medef fâche syndicats et politiques

Le quartier des affaires de la Défense à Paris pendant le confinement. Le 18 mars 2018 REUTERS/Benoit Tessier

Texte par : RFI Suivre

En France, le Medef veut faire travailler plus les salariés après la crise du coronavirus et suscite la polémique. Les syndicats et certains responsables politiques ont jugé indignes ces incitations du patronat à travailler plus après le confinement.