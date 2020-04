Confinement prolongé en France: les prévisions en recul, les mesures de soutien renforcées

Les cafés et les bars, toujours fermés, vont continuer à peiner sur le plan économique. PATRICK HERTZOG / AFP

Texte par : RFI Suivre

Avec le prolongement du confinement, le gouvernement s’attend finalement à une croissance en recul de 8 % en 2020 et non pas de 6% comme annoncé la semaine dernière. Plusieurs annonces ont été faites par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et celui de l’Action et des Comptes publics, Gérard Darmanin.