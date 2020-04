Coronavirus: les Etats-Unis et l’Europe multiplient les mesures économiques

Le Congrès américain a approuvé un plan de soutien économique de 2—200 milliards de dollars. NICHOLAS KAMM / AFP

Texte par : Altin Lazaj

A cause du confinement lié au coronavirus, les Etats-Unis et l’Europe sont confrontés depuis mi-mars à un effondrement sans précédent de leurs activités économiques. Pour sauver l’économie et surtout éviter la faillite des entreprises, les Etats ont pris des mesures ambitieuses en s'endettant massivement.