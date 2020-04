Pétrole: le brut américain en chute libre sur les marchés asiatiques

Site d'extraction du pétrole par fracturation de la roche dans le Nord-Dakota aux Etats-Unis. REUTERS/Shannon Stapleton

Le brut américain a dévissé lundi dans les échanges asiatiques, passant sous 15 dollars le baril, son plus bas niveau depuis plus de deux décennies. Il fait face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines qui pourraient parvenir bientôt à saturation.