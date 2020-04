Google Shopping va devenir gratuit pour les commerçants

Google Shopping devient gratuit pour les commerçants en ligne. Avec cette annonce, Google souhaite rendre la vente de produits en ligne accessible à toutes les entreprises.

Jusqu'à présent, les entreprises devaient payer Google Shopping pour faire la promotion de leurs produits à travers de la publicité via le moteur de recherche Google.

Fin avril, Google va proposer ce service, gratuitement, aux entreprises américaines et d'ici la fin de l'année, à tous les commerçants du monde entier.

Les entreprises qui vont placer leurs produits dans Google Shopping, pourront ainsi bénéficier d’une exposition gratuite et accéder à des millions d’internautes qui viennent chaque jour sur Google, pour leurs besoins d’achats.

Avec cette annonce Google va concurrencer directement le géant du e-commerce Amazon, sur le terrain de la publicité ciblée.

Selon des responsables du géant américain, ce projet était déjà à l'étude. Mais la crise sanitaire mondiale a accéléré sa mise en place. La fermeture des magasins en raison de la pandémie et les mesures de confinement ont fait exploser le commerce en ligne. L’objectif de Google : offrir aux commerces de détail et aux PME un moyen de connecter l'offre et la demande.

Reste qu’il sera toujours possible pour les entreprises qui le souhaitent d'utiliser l'offre payante de Google, qui permet une meilleure exposition des produits.

