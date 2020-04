Coronavirus: malgré la crise sanitaire, certains secteurs continuent de recruter

À cause du confinement, le chômage partiel concerne aujourd'hui près d'un salarié du secteur privé sur deux en France, soit 10,2 millions de personnes. Il y a pourtant encore des branches d'activité qui recrutent.

Santé, chaîne alimentaire, transports ou encore informatique : la crise du coronavirus a fait émerger des besoins de recrutement dans certains secteurs d'activité malgré un recul « historique » des embauches depuis le début du confinement et une activité économique affaiblie.

Les déclarations d'embauches en CDI ou CDD de plus d'un mois ont plongé de 22,6% en mars, à environ 6,1 millions, soit une « baisse mensuelle historique », selon les chiffres publiés cette semaine par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Effet conjugué de la crise sanitaire et de son corollaire, le confinement, la réduction du nombre d'embauches atteint même le demi-million (environ 531 000) en incluant les CDD courts. Mais, si le chômage partiel concerne aujourd'hui près d'un salarié du secteur privé sur deux - 10,2 millions de personnes -, certains secteurs poursuivent leur recrutement.

Le nombre d'offres d'emplois commence à remonter

Sur un panel d'une quinzaine de sites, le nombre d'offres publiées du 10 au 16 avril « remonte à 80% du niveau pré-confinement » quand il n'atteignait que 60% au cours des trois dernières semaines, d'après la synthèse hebdomadaire de la Dares, le service de statistiques du ministère du Travail. Un redressement « fortement tiré par le domaine médical ».

« Les secteurs qui manifestent le plus de besoins de recrutement en ce moment sont logiquement ceux en première ligne face à la crise sanitaire : le domaine de la santé, l'action sociale et l'aide à la personne », explique la directrice des services aux entreprises de Pôle emploi. « Puis, en deuxième ligne, il y a ceux qui contribuent à la chaîne alimentaire, comme le commerce alimentaire, l'industrie agroalimentaire et l'agriculture », poursuit Catherine Poux.

Vendredi dernier, sur le site du gouvernement mobilisationemploi.gouv.fr, 13 000 offres d'emplois étaient disponibles dans ces secteurs mais aussi dans ceux du transport, de la logistique et de l'informatique. Ce dernier a d'allieurs de beaux jours devant lui grâce au développement du télétravail et du commerce en ligne. Ainsi, le secteur du numérique cherche de plus en plus d'informaticiens et de développeurs.

Le confinement est en effet en train de transformer les habitudes sociales. Les sondages montrent qu'une majorité de Français veut continuer à télétravailler après le confinement.

(Avec AFP)

