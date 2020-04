Donald Trump ordonne le maintien de la filière viande

Donald Trump a signé mardi 28 avril un décret ordonnant le maintien de l’activité de la filière viande. Le président américain a invoqué le « Defense Production Act », qui permet de classer la filière viande comme cruciale dans ce contexte de crise sanitaire et économique.

En pleine pandémie de coronavirus et alors que de nombreuses entreprises sont à l’arrêt pour éviter la propagation du virus, Donald Trump a signé un décret qui oblige les producteurs de viande de bœuf, de porc et de volaille à maintenir leurs activités ou à les reprendre pour ceux qui les ont cessées.

Le président américain a invoqué le « Defense Production Act », une loi promulguée en 1950 aux Etats-Unis au début de la guerre en Corée. Cette loi, utilisée récemment pour obliger les entreprises à produire des équipements pour les professionnels de santé, permet aujourd’hui de classer aussi la filière viande comme cruciale dans la grave crise économique que traverse le pays. Objectif : éviter une pénurie de viande et l’effondrement économique du secteur agroalimentaire. « Ces fermetures menacent le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement nationale de viande et de volaille et mettent en danger les infrastructures essentielles pendant l’urgence nationale », selon le décret signé par le président des Etats-Unis.

Fermeture des abattoirs

Des abattoirs phare du pays ont en effet fermé car leurs employés ont été infectés par le coronavirus. Un abattoir de porcs de Tyson Foods dans l'Iowa et deux abattoirs de bovins de USA JBS, en Pennsylvanie et dans le Colorado, font partie des autres établissements touchés. Le géant de la viande Tyson Foods est d’ailleurs monté au créneau. « Nous avons la responsabilité de nourrir notre pays. C'est aussi essentiel que les soins médicaux. Nos usines doivent rester opérationnelles pour pouvoir approvisionner les familles américaines », a déclarédans le New York Times John Tyson, le président du conseil d'administration du groupe. « La chaîne d'approvisionnement alimentaire est en train de se briser. Les agriculteurs du pays n'auront nulle part où vendre leur bétail afin qu'il soit transformé », a-t-il alerté.

Globalement, aux Etats-Unis, la production de bœuf a chuté de 24,5 % cette dernière semaine d’avril, par rapport à la même semaine l’année dernière. Celle du porc de diminué de 14,6 % et celle de la volaille de 8,2 %.

La Maison blanche craint la baisse de 80 % des capacités de production de l’industrie, si elle n’intervient pas. Parallèlement à ce décret, le ministère américain du Travail prévoit de publier des directives visant à protéger les propriétaires d’usine contre les problèmes de responsabilité juridique liée à la fermeture des abattoirs. Donald Trump a dit qu’il signerait un décret dans ce sens pour la chaîne d’approvisionnement alimentaire, sans plus de détails.

Renforcement des mesures de protection

En échange de cet effort imposé aux employés de la filière viande, le gouvernement fédéral promet d’équiper des équipements et des mesures de protection d’usage pour éviter la propagation du virus au sein des abattoirs.

De son côté, l'UFCW, le syndicat de l’agro-alimentaire aux Etats-Unis, réclame aussi la mise en place de mesures de distanciation sociale et davantage de tests de dépistage pour les « travailleurs qui mettent leur vie en jeu tous les jours pour nourrir la planète ». Il rappelle que 20 employés dans les abattoirs du pays sont morts du coronavirus et plus de 5 000 ont été contaminés.

