Coronavirus: la France officiellement en récession

La consommation des ménages a chuté de 17,9% en mars 2020. REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI Suivre

Le produit intérieur brut français a chuté de 5,8 %, et la consommation des ménages s'est effondrée de 17,9 %. L'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques vient de publier les chiffres pour le premier trimestre 2020 et comme l'on s'y attendait, ils ne sont pas bons.