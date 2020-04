Zlecaf: le lancement suspendu à cause du coronavirus

La mise en oeuvre effective de la Zone de libre échange continentale africaine (la fameuse Zlecaf), d'abord prévue le 1er juillet 2020, a été repoussée selon le Sud-africain Wankele Mene, secrétaire général de l'organisation. En cause : la pandémie de Covid-19, qui a provoqué un confinement de la moitié de la planète et un bouleversement majeur du commerce mondial. Aucune nouvelle date n'a été annoncée.

« Il n'est pas possible de commencer le premier juillet, dans les circonstances actuelles » : l'annonce de Wamkele Mene, le secrétaire général de la Zlecaf, n'a surpris personne à l'heure où les pays sont confinés et où le commerce mondial est à l'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. Plus inquiétant en revanche, il n'a pas indiqué de nouveau calendrier pour le démarrage effectif de la Zlecaf, se contentant de préciser que l'engagement politique des dirigeants africains demeurait intact.

Un nouveau coup dur pour les économies d’Afrique

Entrée en vigueur il y a un an, la Zone de libre-échange devait débuter officiellement le 1er juillet 2020. Elle consiste à abolir progressivement les barrières réglementaires et tarifaires pour faire croître le commerce intra-africain. Celui-ci n'est que de 16% en moyenne pour les pays du continent. L'Afrique reste très dépendante de l'extérieur à qui elle vend ses matières premières et achète des produits finis.

Le faux départ de la Zlecaf est d'autant plus dommageable que beaucoup, à commencer par la Banque mondiale, plaident actuellement pour un renforcement du commerce entre pays africains, et ce pour soutenir des économies en grande partie privées de leurs débouchés extérieurs.

