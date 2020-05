Coronavirus: le secteur aérien africain sinistré

La compagnie RwandAir a dû réduire les salaires de ses personnels à cause de la crise santaire mondiale. PASCAL PAVANI / AFP

Le secteur aérien est en plein crash dans le monde et en particulier en Afrique à cause des conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-19. Certains pays ont déjà pris des mesures de soutien pour leurs compagnies et le Ghana appelle à un « plan Marshall » pour le secteur aérien africain.