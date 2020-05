Coronavirus: le milliardaire Warren Buffet perd de l'argent mais garde le moral

Quatrième fortune mondiale, l'Américain Warren Buffet a annoncé que sa holding, Berkshire Hathaway, avait perdu 50 milliards de dollars au premier trimestre en raison de la chute des marchés financiers consécutive à la pandémie de Covid-19.

Il faut s'appeler Warren Buffet, surnommé le « gourou de Wall Street », ou encore « l'oracle d'Ohama », sa ville natale, pour perdre 50 milliards de dollars (environ 45 milliards d'euros) en un trimestre et conserver un moral d'acier. Car le portefeuille d'actions de sa holding Berkshire Hathaway a fondu de 50 millards de dollars au premier trimestre, à mesure que les marchés financiers s'effondraient à cause de la crise liée à l'épidémie de coronavirus.

Pour autant, ces pertes sont largement fictives puisque le milliardaire américain conserve l'essentiel de ses actions. Il s'est contenté – et c'est un signal inquiétant pour le secteur – de revendre ses participations dans les quatre plus grandes compagnies aériennes du pays où il avait investi un peu plus de 7 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros).

L'Amérique se remettra de cette crise, selon le milliardaire

Tout ce que dit ou fait Warren Buffet est scruté à la loupe par les investisseurs et les banques. En 2008, ses prises de position avaient calmé les marchés. En pleine crise financière, il s'était rué sur les bonnes affaires, appelant ses concitoyens à suivre son exemple.

Aujourd'hui Warren Buffet est optimiste. Il estime que l'Amérique se remettra de cette crise, comme elle s'est remise, dit-il de la Grande dépression, la crise de 1929. « La magie américaine prévaudra une nouvelle fois », prédit l'oracle financier du haut de ses 89 ans.

