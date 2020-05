Coronavirus: aux États-Unis, le chômage atteint un niveau jamais vu depuis les années 1930

Le chômage a bondi à 14,7% en avril aux États-Unis, soit le niveau le plus haut en près de 90 ans, principalement en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie. Des chiffres « sans surprise », selon Donald Trump.

C'est officiel, 14,7% de la population active aux États-Unis n'a pas ou plus de travail, alors qu’au mois de mars, le taux de chômage était à 4,4%. « Des chiffres attendus et sans surprise » pour le président américain, Donald Trump. C'est pourtant une hausse inédite pour son pays. Au cœur de la crise financière de 2008, le chômage était passé à un peu plus de 10%.

Cette montée rapide du chômage s'explique d'abord par la mise à l'arrêt brutale de l'économie face au Covid-19. Ce taux de chômage historiquement haut représente 20,5 millions d'emplois détruits, notamment dans les loisirs, la restauration et l'hôtellerie. Le nombre de personnes sans emploi aux États-Unis est passé de 15,9 millions à 23,1 millions.

Le nombre d'heures de travail en forte baisse

Parmi les personnes qui ont pu conserver leur emploi, beaucoup ont vu leur nombre d'heures réduit drastiquement. Ils sont désormais 10,9 millions à travailler à temps partiel.

Les femmes payent un lourd tribu. Elles sont plus souvent contraintes de cesser le travail que les hommes, notamment depuis la fermeture des écoles.

Et les analystes sont formels : si la consommation des ménages ne redémarre pas, des entreprises vont devoir licencier à nouveau.

