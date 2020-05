Coronavirus aux États-Unis: Jerome Powell pour un nouveau plan d'aide à l'économie

Les États-Unis sont particulièrement touchés par l'épidémie de Covid-19 avec plus de 82 000 morts. L'économie, elle aussi, est particulièrement meurtrie par ces semaines d'activités au ralenti. Selon le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, les degâts provoqués pourraient être durables et il faudra sans doute davantage d'aide pour permettre la reprise.

Invité de l’Institut économique Peterson, le patron de la Fed rappelle une série de mesures mises en place par le gouvernement fédéral et la banque centrale pour endiguer la crise.

À ce jour, le Congrès a fourni quelque 2 900 milliards de dollars de soutien budgétaire à l'économie. Soit 14% du Produit intérieur brut. Toutefois, des aides supplémentaires seront probablement nécessaires pour combattre l'impact du coronavirus, estime Jerome Powell.

« La reprise pourrait prendre un certain temps avant de s'accélérer, prévient-il. Avec le temps, les problèmes de liquidités ou de solvabilité risquent de surgir. Un soutien budgétaire supplémentaire pourrait être coûteux, mais il en vaut la peine s'il permet d'éviter des dommages économiques à long terme et nous permet d'avoir une reprise plus forte. »

Les démocrates de la Chambre des représentants ont dévoilé ce mardi un plan de 3 000 milliards de dollars destiné à soutenir les États, commerces et foyers américains pour faire face à la crise. Mais les républicains majoritaires au Sénat s'y opposent fermement, ils estiment que les États-Unis devraient attendre que les mesures historiques déjà déployées fassent leur effet.

