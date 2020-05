Coronavirus: Air Canada va licencier plus de la moitié de son personnel

En raison de la crise sanitaire, la compagnie aérienne Air Canada a annoncé vendredi 15 mai un vaste plan de licenciement de plus de la moitié de son personnel.

Air Canada va licencier entre 19 000 et 20 000 salariés sur les 38 000 qu'elle emploie, soit un peu plus de la moitié de son personnel. Avant la pandémie de coronavirus, ses effectifs lui permettaient d'assurer 1 500 vols par jour avec ses 158 avions. Mais la fermeture des frontières et les mesures de confinement l'ont obligée à réduire son offre de transport de 95%. La première compagnie aérienne a suspendu tous ses vols internationaux et ne dessert qu'un nombre réduit d'aéroports dans le pays.

Elle explique dans un communiqué ne pas prévoir de retour à la normale avant longtemps. Au regard de ces perspectives, Air Canada considère que son exploitation « n'est pas viable pour l'avenir ». « Nous agissons ainsi pour préserver notre trésorerie, faire correspondre la taille de l'entreprise au niveau de trafic attendu à moyen et à long terme et nous positionner afin de relancer notre croissance quand les affaires reprendront ».

Fin mars, la compagnie basée à Montréal avait mis au chômage technique plus de 16 500 employés, avant d'annoncer début avril qu'elle comptait les réembaucher grâce à un programme de subvention salariale mis en place par le gouvernement de Justin Trudeau. Ce programme a été prolongé vendredi jusqu'à fin août.

La direction d'Air Canada précise être en contact avec les syndicats pour mettre en oeuvre les licenciements qui débuteront au début du mois de juin.

