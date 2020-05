Coronavirus: Emirates envisage la suppression de 30000 emplois, selon Bloomberg

Selon l'agence financière Bloomberg, la compagnie aérienne Emirates envisage de supprimer environ 30 000 emplois à cause de la pandémie de Covid-19.

Emirates a beau être l'une des plus importantes au monde pour les vols long-courriers et aussi l’une des plus rentables, elle est logée à la même enseigne que toutes les autres à cause du coronavirus. La compagnie des Emirats arabes unis avait été contrainte de suspendre ses vols réguliers en mars avant de reprendre des liaisons limitées deux semaines plus tard.

Il lui faut donc réduire la voilure au plus vite. Instruction a été donnée à tous les départements de mener « un examen minutieux des coûts et ressources au regard des projections financières ». Entre autres mesures, il est envisagé de supprimer 30 000 emplois, ce qui reviendrait à amputer les effectifs de 30%.

La compagnie envisage aussi de retirer de sa flotte l’A380 dont elle est le principal opérateur avec plus d’une centaine d’appareils. Sa décision reviendrait à donner le coup de grâce à cet avion d’Airbus que d’autres opérateurs ont déjà choisi de mettre sur la touche, car ses quatre réacteurs sont bien plus gourmands en kérosène que les avions de dernière génération.

Emirates étudie donc des mesures drastiques alors qu'elle annonçait la semaine dernière une 32e année consécutive de bénéfices nets, avec 288 millions de dollars, en hausse par rapport à l’année précédente. Ces résultats sont dus aux 56,2 millions de personnes transportées et ont été stimulés par une baisse de 15% des coûts de carburant, qui ont atteint 7,2 milliards de dollars, soit 31% des coûts d'exploitation.

Emirates a donc des réserves pour affronter la crise du Covid-19. Mais le cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum, le président et directeur général du groupe Emirates a déclaré : « Nous prévoyons qu'il faudra au moins 18 mois avant que la demande de voyages ne revienne à un semblant de normalité ».

