Coronavirus: la région Occitanie met en place un plan de relance pour la viticulture

Dans le sud de la France, la région Occitanie met en place un plan de relance dédié à la viticulture. D'un montant de 14 millions d'euros répartis à parts égales entre la région et la filière, ce plan vise à aider les entreprises viticoles à s'en sortir face à la crise.

Publicité Lire la suite

Connu notamment pour ses vins rosés dans le monde entier, le vignoble occitan accuse aujourd’hui un choc violent. Le bilan de la situation n’est pas encore totalement connu, mais d’ores et déjà les producteurs savent que leurs pertes seront notables en raison de la crise économique. La fermeture des restaurants, des bars et de tout le marché de proximité a entraîné la chute brutale des ventes.

« Sur les 6 millions d’hectolitres de production annuelle toutes appellations confondues, nous produisons 900 000 hectolitres de vins de Pays d’Oc. Ces bouteilles servent à approvisionner notamment des restaurants, des cafés ou encore des hôtels. Ces vins-là n’ont pas du tout été commercialisés. Une perte sèche d’environ 15%. C’est énorme ! », déclare Jacques Gravegeal, président de l'interprofession Inter Oc.

Nouveaux modes de consommation

Certes, il y a eu des pertes. Il sera impossible de récupérer deux mois de chiffres d’affaires perdus. Mais il y a eu aussi des points positifs à relever, estime le président d’Inter Oc. Comme cette hausse des ventes de vins dans la grande distribution. Les vins vendus en bib (en carton de 3 litres) ont eu la cote auprès des consommateurs confinés.

« On a découvert un mode de consommation nouveau : un apéritif à distance. Vous étiez à Lille, quelqu’un d’autre était ici à Montpellier et encore quelqu’un à Dakar. Des moyens techniques dont nous disposons aujourd’hui ont permis à ceux qui n’en avaient pas l’habitude de consolider leur amitié en prenant un apéritif chacun chez soi et en discutant ensemble pendant une demi-heure ou une heure. Le vin était un liant dans cette situation. Je pense que ce mode d’échange à distance pourrait persister », conclut-il.

Reconquérir les marchés

Prendre en compte ces nouveaux modes de consommation, entretenir un contact direct avec ses clients, investir dans de nouveaux canaux de distribution, notamment à travers la vente en ligne, les producteurs devront redoubler d'effort pour regagner les parts de marché perdues, estime Gérard Bertrand, vigneron et négociant, propriétaire du Château l’Hospitalet. Pour les aider dans cette tâche difficile et qui requiert beaucoup d’investissements, un plan de relance a été mis en œuvre. D'un montant de 14 millions d'euros répartis à parts égales entre la région et la filière (7 millions d’euros chacun) ce plan vise à aider les entreprises viticoles à s'en sortir face à la crise.

« Chaque fois qu’un vigneron ou un metteur en marché va investir un euro, la région va sortir un euro supplémentaire. Ça va donner de la force et de la puissance aux actions de promotion et de communication dans le monde entier. Tout cela dans le cadre d’un cahier des charges vertueux. C’est-à-dire avec des engagements contractualisés avec les vignerons d’une part et, d’autre part, avec la volonté de mettre en avant les produits et les marques valorisantes de notre région », précise l’ancien rugbyman.

Enjeu pour les emplois

C’est un plan ambitieux qui réunit aujourd’hui les forces vives de la région. Car à ces 14 millions d'euros, s'ajoutent d'autres sommes réunies par les différents acteurs de la profession, les organisations syndicales, les coopératives ainsi que les négociants. Au total, pas loin de 50 millions d'euros ont été ainsi mis en place pour aider les entreprises. Un enjeu crucial pour 100 000 emplois engendrés par la viticulture occitane. Le secteur viticole représente 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit 20% du produit agricole de la région (en 2017). Ce plan de relance devrait être opérationnel dès le 18 juillet prochain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne