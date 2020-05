Nouvelles règles du chômage partiel en France ce 1er juin

Un employé français confiné télétravaille à Givors, près de Lyon (image d'illustration). JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Texte par : RFI Suivre

À partir de ce lundi 1 er juin, l'État baisse sa prise en charge du chômage partiel, et met à contribution les entreprises. Mis en place au début du confinement ce dispositif a permis d'éviter des licenciements massifs et la destruction de millions d'emplois. Mais aujourd’hui, avec la levée des mesures de restriction, la réouverture des établissements scolaires, le chômage partiel n'a plus lieu d'être pour les salariés dont les secteurs d'activité repartent. L'État modifie les règles du chômage partiel et instaure des aides dans le cadre d'une activité réduite. Qu'est-ce qui change pour les salariés et pour les entreprises.