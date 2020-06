Coronavirus: l'économie française, l'une des plus affectées par la crise

La France est parmi les pays les plus affectés économiquement par le coronavirus. C’est ce que révèle une analyse publiée vendredi 5 juin par l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Impactée par les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, l’économie française est l’une des plus touchées par la crise selon un rapport de L’OFCE révélé vendredi 5 juin. L’Observatoire a établi une cartographie mondiale des pays en les classant selon leur niveau de résistance économique au coronavirus, à partir des données du mois d’avril.

« On peut classer les pays dans le monde en trois catégories. On a les pays du sud de l’Europe, les autres pays développés et les pays du reste du monde et les pays asiatiques. Dans la première catégorie, il y a la France, l’Italie et l’Espagne. Ce sont les pays qui ont été le plus impactés », analyse Eric Heyer, économiste et directeur adjoint de l’OFCE évoquant les conséquences du confinement pour ces trois pays.

Évaluation de l'impact économique de la pandémie de #Covid_19 et des mesures de confinement sur l’économie mondiale en avril 2020

▶️https://t.co/0tFU1pGP0W pic.twitter.com/ato0foFsYd OFCE (@ofceparis) June 5, 2020

Les pays comme la France, où le secteur touristique est extrêmement important, ont été davantage touchés par la crise. « Il y a le poids du tourisme qui est un peu plus important qu’ailleurs. Or, cette structure de l’économie joue en la défaveur de ces pays-là », rappelle Eric Heyer.

Selon l’étude, la France a connu une chute « de plus de 30 points » de valeur ajoutée en avril. À l'inverse, les États-Unis (-22 points) ou l'Allemagne (-24 points) s'en sortent un peu moins mal. En ce qui concerne les pays asiatiques et ceux en développement, « on voit à la fois une chute beaucoup moins forte de la consommation et des investissements, puis globalement une intégration dans les chaines de production moins importante, donc une incidence extérieure qui a beaucoup moins de poids », conclut l’économiste.

(Avec AFP)

