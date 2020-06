Coronavirus en France: les agences de voyages toujours à la peine

En France, les vacances d’été approchent mais le Covid-19 a bousculé les habitudes et les envies. RFI/Pierre René-Worms

En France, les vacances d’été approchent mais le Covid-19 a bousculé les habitudes et les envies. Et les agences de voyages sont toujours à la peine. Après plus de deux mois d'inactivité, les ventes enregistrées début juin oscillent entre 10 et 30% des réservations habituelles.