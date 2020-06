Les compagnies aériennes Ryanair et Easyjet font fi de la quarantaine

Ryanair dénonce la quarantaine imposée par le Royaume-Uni aux voyageurs. REUTERS/Jason Cairnduff

Le Royaume-Uni, un des pays le plus touchés par le coronavirus impose dès ce lundi une quarantaine obligatoire, soit 14 jours d’isolement à tous les voyageurs qui entrent et sortent du pays, par air, terre ou mer. Le gouvernement veut ainsi maîtriser la propagation du virus dans le pays. Cette mesure, qui sera réexaminée par le gouvernement toutes les trois semaines, suscite la colère des compagnies aériennes Easyjet et Ryanair qui n'ont pas l'intention de la respecter.