Infographie: l'impact du Covid-19 sur l'économie mondiale

Dans le monde entier, la pandémie de coronavirus a provoqué une crise économique brutale. Arrêt du commerce international, confinement, investissement massif... Pour l’après-crise sanitaire, tous les indicateurs économiques sont au rouge.

Publicité Lire la suite

La pandémie de coronavirus a provoqué « la récession économique la plus grave jamais observée depuis près d'un siècle », a alerté l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) dans son dernier rapport publié le 10 juin. C’est notamment dans la zone euro que le recul devrait être le plus important.

Le monde entier subit de plein fouet les conséquences économiques des mesures prises pour lutter contre le Covid-19, responsable de plus de 400 000 morts pour plus de 7 millions de cas dans le monde. En France par exemple, où un confinement strict de plus de deux mois a été mis en place, la dette devrait atteindre 120% du PIB (contre 98% l’an dernier). Mais même dans les pays où les mesures de confinement ont été relativement légères, les conséquences économiques et sociales sont importantes.

Retrouvez en une infographie quelques indicateurs qui montrent l’ampleur de la crise économique dans le monde dans le cadre d’un scénario où il n’y a pas de seconde vague de contamination :

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne