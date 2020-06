Le groupe belge Rossel rachète le quotidien Paris-Normandie

Le tribunal de commerce de Rouen a tranché ce lundi 15 juin. Le quotidien régional français Paris-Normandie, en liquidation judiciaire, sera bien racheté par Rossel. L’offre du groupe belge leader en médias d’information l’a emporté sur celle de son concurrent, le belge IPM. Déjà propriétaire du journal La Voix du Nord et bien implanté en France, Rossel envisage toutefois des suppressions de postes.

La trentaine de salariés présents devant le tribunal de commerce de Rouen ont applaudi la nouvelle, même s’il s’agit d’un « soulagement et non pas d’une victoire » selon un syndicaliste.

Rossel prévoit en effet de supprimer 60 emplois sur 240, soit un quart des effectifs du quotidien Paris-Normandie. Mais ses propositions de reprises ont inspiré davantage confiance que celles de son concurrent IPM.

D’ailleurs, l’offre de Rossel avait reçu l’adhésion des salariés et de la justice lors de la première audience car l’accompagnement des futurs licenciés leur a paru meilleur. De plus, le groupe de média belge, propriété de la famille Hurbain, a promis de conserver les 10 agences et éditions locales du journal, alors qu’IPM comptait en supprimer sept.

L’éditeur du deuxième quotidien belge Le Soir mène depuis des années une politique de rachats et de fusions et opère en Belgique, en France, au Luxembourg et en Bulgarie. Il détient, entre autres, Le Courrier picard, L’Union de Reims, la moitié avec le journal Ouest-France du gratuit 20 Minutes. Au total, Rossel, ce sont 76 titres dont 14 quotidiens, plus de 3 700 employés et 500 millions d'euros de chiffre d’affaires.

