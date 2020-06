Entretien

«Nous nous attendons à une reprise économique lente et difficile au Royaume-Uni»

File d'attente devant la boutique Dior à New Bond Street, à Londres, le 15 juin 2020. REUTERS/Henry Nicholls

Texte par : Ariane Gaffuri

Au Royaume-Uni, frappé de plein fouet par le coronavirus, la banque d’Angleterre a décidé, ce jeudi, de maintenir son taux directeur à 0,1% et d’injecter 100 milliards de livres sterling supplémentaires dans l'économie britannique (environ 110 milliards d’euros). La banque porte ainsi son programme d’achat d’obligations d’Etat à 745 milliards de livres sterling (environ 824 milliards d’euros), afin de favoriser la reprise économique du pays. Il faut savoir que l'économie britannique a reculé de 20,4% en avril et plus de 600 000 emplois salariés ont été perdus entre mars et mai. En revanche, le taux de chômage 3,9%, au premier au premier trimestre, n’a presque pas augmenté par rapport à celui de 3,8% l’année dernière. Comment expliquer cette situation ? Les réponses de Thomas Pugh est économiste à Capital Economics, un think tank basé à Londres.