Italie: l'État accorde un prêt de 6,3 milliards d'euros au groupe automobile Fiat Chrysler

En Italie, le groupe automobile Fiat Chrysler va bénéficier d’un soutien massif de l’État pour surmonter la crise du coronavirus. Un prêt de plus de 6 milliards d’euros, mais avec des contreparties importantes.

6,3 milliards d’euros, c’est la somme dont va bénéficier le groupe Fiat Chrysler de la part de l’État, indique ce dimanche la presse italienne alors que le gouvernement n’a encore rien annoncé. Le prêt garanti à 80% par l’État italien doit permettre à Fiat Chrysler de financer ses activités dans la péninsule.

Selon le quotidien italien Sole 24 Ore, le groupe s'engage à investir 5,2 milliards en Italie, sur des projets en cours ou pour en constituer de nouveaux.

Si l’État italien a cette exigence, c’est qu’il veut s’assurer que cette aide serve bien à financer l’activité en Italie, et non aux Pays-Bas ou aux États-Unis, où se situent le siège et une partie des activités du constructeur. Fiat Chrysler emploie directement 55 000 personnes dans la péninsule. Aucun de ces postes ne pourra être supprimé dans les trois prochaines années.

Plus d’un milliard d'euros seront tout de même dévolus aux quelque 1 400 fournisseurs étrangers du groupe automobile, toujours selon le quotidien italien qui précise qu’en cas de non-respect des contreparties fixées par le gouvernement, le groupe automobile s’expose à des sanctions de l’ordre de 500 millions d’euros.

