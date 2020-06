Disneyland Paris va rouvrir ses portes à partir du 15 juillet

Après quatre mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus, Disneyland Paris va rouvrir progressivement au public à partir du 15 juillet. Au prix d’un protocole sanitaire strict pour les salariés qui travaillent sur le site de Marne-la-Vallée, comme pour les visiteurs.

Terminés désormais, les selfies avec la Reine des Neiges et les accolades avec Mickey. Terminés également, la célèbre parade et les spectacles extérieurs. En revanche, toutes les attractions des deux parcs de Disneyland Paris vont rouvrir à partir du 15 juillet, avec des mesures sanitaires renforcées. Les visiteurs, dès l’âge de 11 ans devront porter un masque. Et de nombreux sièges dans les attractions resteront vides, pour respecter la distanciation physique.

La capacité d’accueil est limitée. Le nombre de visiteurs, maximum par jour sur le site est fixé à 25 000 personnes. Les services dans les hôtels sont égalementréduits. Un seul hôtel devrait rouvrir pour l’instant.

Première destination touristique d’Europe, Disneyland emploie 17 000 personnes, qui travaillent à Marne-la-Vallée. Près de 15 000 employés ont été mis en chômage partiel pendant le confinement.

La crise liée à la pandémie de coronavirus, pèse lourdement sur les revenus de Disney à cause de la fermeture de ses parcs dans le monde. Mais sa plate-forme de streaming Disney+ a bénéficié du confinement, avec plus de 50 millions d’abonnés payants.

