Automobile: les constructeurs européens appellent les gouvernements de l'UE à l'aide

Selon une estimation de l’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), le marché automobile en Europe devrait chuter de 25% en 2020. L'association lance un appel à l’aide en direction des gouvernements de l’UE.

C'est l'une des conséquences attendues de la crise du coronavirus. Après six années de croissance ininterrompue, le secteur de l'automobile européen se prépare à une chute brutale. En 2020, les constructeurs européens tablent sur 9,6 millions d’immatriculations de voitures neuves, contre 12,8 l’an passé. Avant même la crise, un ralentissement avait été anticipé de l’ordre de moins 2%.

Entre temps, la pandémie a paralysé les usines et les concessions. La situation est maintenant beaucoup plus préoccupante. « C’est la plus forte baisse en pourcentage jamais enregistrée », insiste l'Association des constructeurs européens d'automobiles. L’ACEA appelle aujourd’hui les gouvernements à soutenir politiquement et économiquement un secteur clé de l’économie européenne.

Quelque 13,8 millions de personnes travaillent directement ou indirectement pour l’industrie automobile, soit un peu plus de 6% des emplois dans l’Union. Mais de BMW à Renault, les annonces de plans sociaux se sont succédées ces dernières semaines.



Pour relancer la machine, les constructeurs espèrent la mise en œuvre de prime à la casse et de bonus à l’achat dans les pays encore réticents. Si les négociations patinent en Italie, berceau de Fiat, la France, l’Allemagne et l’Espagne ont déjà adopté des plans d’aides massifs pour le secteur en ciblant particulièrement les véhicules les moins polluants.

