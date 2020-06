Danone devient une «entreprise à mission» et veut dépasser la recherche du profit

Les actionnaires du groupe français Danone ont voté vendredi 27 juin à la quasi-unanimité le changement de statut pour en faire une « entreprise à mission ». Le géant de l'agroalimentaire s'engage ainsi à inscrire dans ses statuts des objectifs qui vont au-delà de la recherche de la rentabilité et devient le premier groupe français coté en bourse à le faire.

La pandémie de coronavirus invite plus que jamais le monde économique à s'interroger sur son rôle dans la société. Voilà que les actionnaires de Danone, qui comptent à la fois des petits porteurs et des fonds d'investissement, ont approuvé à 99,42% le changement de statut de l'entreprise vers une « entreprise à mission ».

« C'est un plébiscite, merci, un immense merci », a réagi le PDG du groupe Emmanuel Faber après le vote à distance. « Cette décision fera jurisprudence », a-t-il affirmé

Des objectifs socio-environnementaux au-delà du profit

Ce statut inventé par la loi Pacte sur la croissance, votée il y a un an, élargit la définition d'une entreprise. Celle-ci peut désormais se fixer des objectifs sociaux et environnementaux, et pas seulement le profit. Ce qui veut dire qu'elle devra aussi accorder des moyens financiers et un suivi pour les atteindre. Chez Danone, un comité de mission composé de 10 membres a été mis en place pour y veiller.

Ces nouveaux objectifs sont pour le moment d'ordre général, notamment « améliorer la santé » et les habitudes alimentaires ou encore « préserver la planète et renouveler ses ressources », et s’ajoutent au « modèle de croissance rentable et durable » qui figurait déjà dans les statuts de l’entreprise. Les ONG environnementales attendent de voir si la démarche n'a pas seulement une vocation réputationnelle.

Des groupes non cotés comme Yves Rocher ont franchi le pas de l'« entreprise à mission ». D'autres comme Carrefour, Véolia ou Michelin ont annoncé avoir mis en place des comités en charge de la responsabilité sociale et environnementale.

