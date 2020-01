Coupe du monde 2022: le tirage au sort des qualifications Afrique

La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022, ce 21 janvier 2020 au Caire. Les quarante équipes encore en lice ont été réparties en dix groupes de quatre. Voici la composition des poules.

Publicité Lire la suite

Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti

Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale

Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia

Groupe D : Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Malawi

Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola

Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie

Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo

Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan

Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie

Pas de « groupe de la mort » mais quelques très belles oppositions à venir, en qualifications pour la Coupe du monde 2022, dont Côte d'Ivoire-Cameroun dans le groupe D. La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort, ce 21 janvier 2020 au Caire.

Les champions d’Afrique algériens ont atterri dans le groupe A avec les Burkinabè, les Nigériens et les Djiboutiens.

Les Sénégalais, finalistes de la CAN 2019, partageront le groupe H avec les Congolais, les Namibiens et les Togolais.

Les autres équipes ayant participé au Mondial 2018 ont été à peu près aussi bien loties. Les Tunisiens joueront contre les Zambiens, les Mauritaniens et les Equato-Guinéens (groupe B). Les Nigérians croiseront le fer dans le groupe C avec Cap-Vert, Centrafrique et Liberia. Le groupe F, avec l’Egypte, le Gabon, la Libye et l’Ouganda sera peut-être un des plus relevés. Les Marocains auront pour adversaires les Guinéens, les Bissau-Guinéens et les Soudanais (groupe I).

Pour rappel, seule l’équipe classée première de chaque poule disputera l’ultime tour de qualifications pour le Mondial 2022. A la fin, cinq sélections seulement représenteront l’Afrique au Qatar.

COUPE DU MONDE : PHASE DE GROUPES DES QUALIFICATIONS AFRIQUE

Journée 1 : 9 au 11 octobre 2020

Journée 2 : 13 au 15 novembre 2020

Journées 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021

Journée 5 : 3 au 5 septembre 2021

Journée 6 : 9 au 11 octobre 2021

NB : le vainqueur de chacun des dix groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller/retour. Les cinq vainqueurs de ces barrages, prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021, disputeront le Mondial 2022.

À (RE)LIRE ► Coupe du monde 2022: calendrier et résultats des qualifications Afrique