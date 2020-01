La sélection de Guinée lance un appel du pied à Bouna Sarr

L'équipe de Guinée a proposé à Bouna Sarr (Olympique de Marseille) de porter le maillot du « Sily National », a-t-on appris, ce samedi 25 janvier auprès du sélectionneur, Didier Six. « J'aimerais que Bouna nous rejoigne », a expliqué le champion d'Europe 1984, qui voit le Marseillais, d'origines guinéennes et sénégalaises, s'épanouir au poste d'arrière-droit de la Guinée. Six est venu rencontrer le joueur en marge du match OM-Angers, samedi, pour lequel Sarr est suspendu. Le joueur, qui aura 28 ans le 31 janvier, n'a jamais été appelé en Bleu. Il va consulter sa famille et ses amis avant de livrer sa réponse, explique-t-on dans son entourage. Sarr serait une des stars de la Guinée, avec le joueur de Liverpool Naby Keita, capitaine de la sélection.