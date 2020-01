Le Camerounais Karl Toko-Ekambi buteur pour son retour en Ligue 1 avec Lyon

Texte par : RFI Suivre

Pour son retour en Ligue 1 et son premier match avec l'Olympique Lyonnais où il vient d'être transféré en provenance de Villarreal, Karl Toko-Ekambi s'est déjà montré décisif. L'attaquant camerounais est entré en jeu à la 25e minute pour remplacer Martin Terrier et il a inscrit le troisième but de son équipe à la 77e minute lors de la victoire des Lyonnais 3-0 face à Toulouse.