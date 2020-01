Soudan : le Français Hubert Velud désigné sélectionneur (médias)

Hubert Velud a été désigné sélectionneur de l’équipe nationale du Soudan, ont indiqué les médias soudanais, ce 28 janvier 2020. L’ex-coach du Togo et de plusieurs clubs africains (ES Sétif, USM Alger, TP Mazembe, Étoile du Sahel, etc.) succèderait ainsi au Croate Zdravko Logarusic, démis de ses fonctions en novembre 2019. Le Français devra qualifier les « Faucons de Jediane » pour la Coupe d’Afrique des nations 2021. Ceux-ci affrontent le Ghana, l’Afrique du Sud et Sao Tomé et Principe dans le groupe C des éliminatoires. En qualifications pour le Mondial 2022, leurs adversaires seront le Maroc, la Guinée et la Guinée-Bissau.