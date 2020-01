L'Algérien Yassine Benzia signe à Dijon

Le milieu offensif algérien Yassine Benzia a signé un contrat de trois ans et demi à Dijon, après un accord conclu entre le DFCO et Lille (LOSC) et annoncé par le club dijonnais dans un communiqué. Formé à l'Olympique lyonnais, Yassine Benzia évoluait en prêt à l'Olympiakos (Grèce) ces six derniers mois. Benzia avait rejoint le LOSC en 2015 et avait été prêté au Fenerbahçe (Turquie) pour un an en 2018. Il compte quatre sélections et un but en sélection algérienne.