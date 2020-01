Futsal: Afrique du Sud et Maurice suspendues pour les deux prochaines CAN

Les équipes masculines de futsal d’Afrique du Sud et de Maurice sont suspendues pour les deux prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des nations et devront s’acquitter chacune d’une amende de 75.000 dollars, a annoncé le Confédération africaine de football, ce 31 janvier. Sud-Africains et Mauriciens ont successivement renoncé à disputer la CAN 2020 parce qu’elle a lieu à Laâyoune, une ville située au Sahara occidental, territoire administré illégalement par le Maroc selon la position de Pretoria et Port-Louis.