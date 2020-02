Ligue des champions CAF: l’Étoile du Sahel et Al Ahly derniers qualifiés

Karim Aribi, l'attaquant de l'Etoile du Sahel, le 18 avril 2019. Giuseppe Cacace/AFP

Texte par : RFI Suivre

On connaît désormais les huit finalistes des quarts de finale de la Ligue des champions africaine suite à la sixième et dernière journée de la phase de poule de ce samedi 1er février. Les Égyptiens d’Al Ahly et les Tunisiens de l’Étoile du Sahel sont les deux dernières équipes à valider leur qualification.

Publicité Lire la suite Six équipes étaient déjà assurées de leur qualification en quart de finale avant même le début de la sixième journée de la phase de poule. Pour les Mamelodi Sundowns, le TP Mazembe, le Wydad Casablanca, le Zamalek, le Raja Casablanca et l’Espérance Tunis ce sixième et dernier match avait peu d’enjeu, si ce n’est d'assurer de terminer à la première place de leur groupe. Mais il restait toutefois deux tickets pour les quarts à aller chercher dans le groupe B où trois équipes pouvaient encore prétendre à la qualification. L’Étoile du Sahel a fait le boulot en s’imposant 2-0 à domicile face aux Zimbabwéens du FC Platinum. Grâce à des buts de Karim Aribi et Malek Baayou, les Tunisiens se sont assurés la première place de leur groupe sans trembler. Al-Hilal échoue près du but Mais le match le plus indécis de cette journée aura peut-être été celui opposant Al-Hilal Omdurman à Al Ahly. Avec la victoire de l’Étoile Sportive du Sahel, les Soudanais devaient absolument l’emporter face aux Cairotes mais ils n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 arraché à la 96e minute par Abdelrazig Omer après l’ouverture du score des Égyptiens par Mohamed Magdy à la 48e. Avec ce nul, Al Ahly s’est fait peur mais a assuré sa deuxième place et sa qualification pour les quarts. Al-Hilal pourra cependant nourrir des regrets car avec neuf points, soit un de moins que les Égyptiens, les Soudanais échouent à la troisième place du groupe B. 🇪🇬 Al Ahly 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

🇪🇬 Zamalek 🏆🏆🏆🏆🏆

🇨🇩 TP Mazembe 🏆🏆🏆🏆🏆

🇹🇳 ES Tunis 🏆🏆🏆🏆

🇲🇦 Raja 🏆🏆🏆

🇲🇦 Wydad 🏆🏆

🇹🇳 Étoile du Sahel 🏆

🇿🇦 Sundowns 🏆



Pour la toute première fois, les 8⃣ finalistes sont des champions #TotalCAFCL! pic.twitter.com/2bjmzX3r7u CAF - FR (@caf_online_FR) February 1, 2020 Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu mercredi 5 février au Caire et pour la première fois de l'histoire de la compétition, les huit clubs a atteindre les quarts de finale ont remporté au moins une fois la Ligue des champions africaine. ►Ligue des champions CAF 2019-2020: Calendrier et résultats

Samedi 1er février: Mamelodi Sundowns 1-0 Wydad Casablanca Primeiro de Agosto 0-0 Zamalek TP Mazembe 3-1 Zesco United USM Alger 2-2 Petro de Luanda JS Kabylie 1-0 Espérance Tunis Raja Casablanca 1-0 AS Vita Club Al-Hilal Omdurman 1-1 Al Ahly Étoile du Sahel 2-0 FC Platinum NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner Télécharger l'application google-play-badge_FR