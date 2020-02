Coupe de la Confédération: Berkhane, Al Nasr, Zanaco et Enyimba en quarts

On connaît désormais les quatre derniers qualifiés pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération suite à la sixième et dernière journée de la phase de poule qui s’est déroulée ce dimanche 2 février. Déjà quasiment assuré de voir la suite de la compétition, Berkhane a validé son ticket, tout comme Al Nasr Benghazi, Zanaco et Enyimba.

Quatre équipes avaient déjà validé leur ticket pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération lors de la cinquième journée de la phase de poule : US Agadir, Horoya, El Masry et Pyramids FC. Elles ont été rejointes par le RS Berkhane, Al Nasr Benghazi, Zanaco et Enyimba.

Les Tunisiens de Berkhane avaient déjà un pied en quart et il leur a suffi d’un simple match nul 1-1 face aux Zambiens de Zanaco pour assurer la première place du groupe C. Un résultat qui arrangeait les deux équipes puisque Zanaco a pu ainsi valider sa qualification pour la suite de la compétition. Avec le même nombre de points (10) que les Zambiens, le Motema Pembe pourra nourrir des regrets car il échoue à la troisième place du groupe à cause d’une différence de buts défavorable et ce malgré la victoire des Congolais 1-0 face aux Béninois du FC Esae.

Paradou corrige Agadir

Dans le groupe B, c’est Al Nasr Benghazi qui est allé accrocher la deuxième place de la poule derrière Horoya et ce malgré la défaite 0-2 qu’ils ont subi face aux Guinéens ce dimanche. Les Maliens de Djoliba peuvent s’en vouloir car avec le même nombre de point (8) et une meilleure différence de but, ils terminent troisième du groupe à cause de leur défaite face à Al Nasr lors de la cinquième journée.

► Le calendrier et les résultats de la Coupe de la Confédération 2019-2020

Dans le groupe D, Agadir avait déjà assuré la première place de la poule et les Nigérians d’Enyimba devait au moins faire match nul pour être sûr de finir deuxièmes. Ils ont rempli la mission avec brio en battant San Pedro 5-2. Dans le même temps, Paradou, à la lutte pour la deuxième place, a réussi la performance de battre Agadir 3-0 pour ce dernier match, mais l’exploit des Algériens sera resté vains à cause de la victoire d'Enyimba.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu mercredi 5 février au Caire. Les huit équipes qui prendront part à la phase finale n'ont jamais remporté la compétition, ce sera donc une première pour le club qui remportera la coupe de la Confédération cette saison.

Dimanche 2 février 2020

Groupe A

Nouadhibou (MAU) - Pyramids (EGY) 0-1

Enugu (NGR) - El Masry (EGY) 1-1

Groupe B

Al Nasr (LBY)- Horoya (GUI) 2-0

Bidvest Wits (AFS) - Djoliba (MAL) 0-2

Groupe C

RS Berkane (MAR) - Zanaco (ZAM) 1-1

Motema Pembe (RDC) - FC Esae (BEN) 1-0

Groupe D

Hassania Agadir (MAR) - Paradou (ALG) 0-3

San Pedro (CIV) - Enyimba (NGA) 2-5