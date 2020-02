La Fifa annonce avoir terminé son audit de la CAF

Texte par : RFI Suivre

La Fifa, qui avait dépêché en Afrique sa secrétaire générale Fatma Samoura en août dernier pour superviser la Confédération africaine (CAF) secouée par plusieurs polémiques et des problèmes de gouvernance, a achevé sa « mission » de six mois, a annoncé l'instance ce dimanche 2 février. « La mission de six mois convenue entre la Fifa et la CAF pour aider à accélérer la mise en oeuvre du processus de réforme au sein de l'organe directeur africain s'est achevée avec la remise d'un ensemble de conclusions, recommandations et propositions », a écrit la Fédération internationale dans un communiqué. Samedi, le président de la Fifa Gianni Infantino a présenté plusieurs de ces mesures à Rabat (Maroc) en marge du comité exécutif de la CAF, reposant sur « trois piliers: "l'arbitrage, les investissements et le développement des compétitions" ».