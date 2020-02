L’Ivoirien Didier Drogba se prononce sur la CAN tous les 4 ans

Texte par : RFI Suivre

Samedi dernier, au Maroc, le président de la Fifa Gianni Infantino a présenté plusieurs mesures pour accroître la compétitivité du football africain, en conclusion de la « mission » de six mois de supervision du fonctionnement de la Confédération africaine. Principale proposition, l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) « tous les quatre ans » au lieu de deux actuellement. « Ce peut être une bonne chose » pour accroître la « saveur » du trophée et sa « rareté », a confié mardi 4 décembre à l'AFP l'ex-attaquant Didier Drogba. « Maintenant c'est un compromis, un juste milieu qu'il faut trouver. Les Fédérations africaines doivent se réunir pour en discuter », indique l'ex-capitaine des Éléphants. « La CAN en Afrique est un outil de développement pour les pays qui n'ont pas forcément les moyens ou les opportunités de le faire », rappelle Didier Drogba. « À terme, on va être obligé d'arriver à cela, car les joueurs africains évoluant en Europe sont pas mal lésés par rapport à leurs clubs. À l'époque quand on jouait la CAN en janvier, partir en sélection c'était mettre en danger sa place de titulaire. C'était vraiment compliqué », ajoute celui qui pourrait se lancer dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.