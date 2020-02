Hubert Velud officiellement sélectionneur du Soudan

Hubert Velud a été officiellement nommé au poste de sélectionneur du Soudan mercredi 5 février pour une année. Le technicien français aura la mission de qualifier les Crocodiles du Nil pour la CAN 2021. En mars prochain, le Soudan aura une double confrontation face au Ghana. Hubert Velud n’avait plus été sélectionneur depuis la CAN 2010 et le drame de Cabinda avec le Togo. « J'étais frustré de ne pas avoir pu disputer cette CAN en Angola avec les Eperviers togolais, après ce drame qui nous a tant marqués. Peut-être que j'avais encore ça dans un coin de ma tête », a déclaré l’ancien coach de la Jeunesse sportive de Kabylie à France Football.